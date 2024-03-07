На Харківщині за добу одна людина загинула, вісім постраждали внаслідок ворожих обстрілів

У ніч проти четверга російські окупаційні війська завдали авіаудару по селу Борова, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок удару КАБом у сел. Борова пошкоджено фасад житлового будинку, паркан та автомобіль. У 73-річної власниці будинку гостра реакція на стрес. Пожежі не було", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні окупанти завдали удару по Боровій, за попередніми даними ракетою "Іскандер-М", унаслідок чого загинув 70-річний чоловік, який перебував біля автомобіля. Крім того, з-під завалів житлового будинку врятовано жінку. Постраждали також її п'ятеро дітей і чоловік із сусіднього будинку. Загалом було пошкоджено 12 будинків, горів гараж, господарська будівля і два автомобілі.

У ніч на четвер окупанти атакували щонайменше двома "шахедами" Чугуївський район області, а напередодні - обстріляли Козачу Лопань. Постраждалих не зафіксовано.