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08:38 07.03.2024

Затримки допомоги відкладуть повернення ініціативи ЗС України на всій лінії фронту

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Затримки допомоги відкладуть повернення ініціативи ЗС України на всій лінії фронту

Затримки надалі з надання західної допомоги у сфері безпеки, ймовірно, можуть відкласти українські зусилля з відновлення ініціативи на всій лінії бойових дій, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що дефіцит матеріальних засобів змушує українські війська доукомплектовувати їх, а невизначеність майбутньої допомоги, ймовірно, обмежує українське оперативне планування.

"Затримки з наданням критично важливої допомоги змусять Україну ухвалювати складні рішення щодо розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та поточними українськими оборонними операціями проти російських нападників, які наразі утримують ініціативу", - ідеться у звіті.

У ISW також наголосили, що президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив про наміри ЗСУ провести у 2024 році контрнаступальні операції, але водночас наголосив, що першочерговим завданням для України залишається оборона її території.

Зеленський зазначив, що Росія готує нову наступальну операцію, яка розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року. За його словами, це, ймовірно, ще більше відтерміновує можливості для України підготуватися і розпочати контрнаступальні операції.

У звіті також наголошується, що добре забезпечені українські війська довели, що здатні запобігти навіть незначним успіхам Росії під час широкомасштабних російських наступальних операцій і здатні завдати значних втрат російським силам, які атакують.

"Західна безпекова допомога має вирішальне значення як для спроможності України сконцентрувати матеріальні та людські ресурси для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності послабити російські наступальні зусилля настільки, щоб Україна змогла перехопити ініціативу на всьому театрі воєнних дій", - підсумували в ISW.

 

 

 

Теги: #фронт #isw

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