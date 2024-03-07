Росіяни обстріляли сім громад у прикордонні Сумської області, застосувавши касетні боєприпаси

Російські військові здійснили 19 обстрілів прикордоння Сумської області, під ворожим вогнем опинилися жителі семи громад, повідомляє пресслужба Сумської ОДА.

"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - повідомили в ОВА.

Як інформує пресслужба, упродовж середи прогримів 91 вибух.

Так, у Хотинській громаді ворог гатив із міномета (10 вибухів). У Юнаківській здійснено мінометний обстріл (3 вибухи) та артобстріл (5 вибухів). У Краснопільській зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів) та обстріл із РСЗВ (8 вибухів). У Зноб-Новгородській росіяни вдарили з РСЗВ (10 вибухів) та артилерії (4 вибухи). У Середино-Будській зафіксовано пуск 4-х авіаційних бомб типу "КАБ" (3 вибухи). Одна бомба була застосована для дистанційного мінування території уражаючими елементами (касетні боєприпаси). У Великописарівській 19 мін скинули росіяни на територію громади. У Білопільській здійснено пуск НАР з гелікоптера (10 вибухів) та мінометний обстріл (6 вибухів).