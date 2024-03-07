На Хмельниччині відновили електропостачання у всі населені пункти, знеструмлені через атаку "шахедів"

У Хмельницькій області відновлено електропостачання у всіх населених пунктах, які знеструмлені внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників, повідомили у Хмельницькій ОВА.

"Всі населені пункти, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки, загоєні. Дякуємо нашим енергетикам за роботу 24/7”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Хмельниччині вночі внаслідок обстрілу підстанції обленерго виникла пожежа, яка спричинила відключення кількох ліній електропередачі, повідомило Міністерство енергетики в середу вранці.