Події

00:14 07.03.2024

На Хмельниччині відновили електропостачання у всі населені пункти, знеструмлені через атаку "шахедів"

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У Хмельницькій області відновлено електропостачання у всіх населених пунктах, які знеструмлені внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників, повідомили у Хмельницькій ОВА.

"Всі населені пункти, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки, загоєні. Дякуємо нашим енергетикам за роботу 24/7”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на Хмельниччині вночі внаслідок обстрілу підстанції обленерго виникла пожежа, яка спричинила відключення кількох ліній електропередачі, повідомило Міністерство енергетики в середу вранці.

Теги: #україна #енергопостачання #хмельницька

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