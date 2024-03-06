Пожежу ТЦ "Епіцентр" у Нікополі ліквідовано

Пожежу торговельного центру "Епіцентр" у Нікополі (Дніпропетровська обл.) ліквідовано, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Пожежу в торговельному центрі Нікополя загасили", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, рятувальники гасили пожежу понад 5 годин у кількості 70 осіб.

"Дякую кожному з вас! І всім залученим службам. За те, що ви завжди поруч. Навіть із ризиком для себе. У надскладних умовах. Допомагаєте", - подякував глава ОВА.

Як повідомлялося, у Нікополі внаслідок російської атаки в середу, 6 березня, було зруйновано торговельний центр "Епіцентр". Про це повідомляє пресслужба мережі.