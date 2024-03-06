Події

20:25 06.03.2024

Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб

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Унаслідок ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро осіб

Російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси, унаслідок цього п'ятеро людей загинули, ще декількох поранено, повідомив речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

"Ми можемо констатувати факт нанесення російським агресором чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, ми маємо п'ятьох загиблих і декількох поранених. Наразі тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини цього чергового воєнного злочину з боку Російської Федерації", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Раніше в середу армія РФ атакувала Одесу ракетою в той час, коли в місті з візитом перебував прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, у якого була запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією грецьких ЗМІ, які посилаються на анонімні джерела в уряді Греції, удару було завдано по кортежу Зеленського, коли він перебував із грецькою делегацією. Вибух стався незадовго до зустрічі лідерів, за 150 метрів від місця розташування делегації з Греції. Повідомляється, що в делегаціях ніхто не постраждав.

Теги: #удар #жертви #одеса

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