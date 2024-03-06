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19:12 06.03.2024

Павлюк: Думаю, ми стабілізуємо ситуацію на фронті найближчим часом, наше завдання - підготувати і провести контрудари цього року

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Павлюк: Думаю, ми стабілізуємо ситуацію на фронті найближчим часом, наше завдання - підготувати і провести контрудари цього року

Завдання українських сил - стабілізувати лінію фронту, максимально провести перегрупування, щоб створити ударне угруповання і цього року провести контрударні дії, заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

В ефірі телемарафону він зазначив, що противник намагається максимально захопити українські території до виборів президента РФ, тому "на штурм кидається все можливе і неможливе".

"Усе робиться для того, щоб перехопити ініціативу. Наше завдання - стабілізувати лінію фронту, максимально знищити (ворога - ІФ-У), що ми і робимо, і максимально зробити перегрупування для виведення частин, які потребують довготривалого відновлення, на полігони, щоб створити ударне угруповання і в цьому році провести контрударні дії. Нам це вдається. Ситуація стабілізується", - сказав Павлюк.

За його словами, залишається ще кілька "гарячих" напрямків, де противник зосереджує велику кількість сил: Авдіївка; напрямок Часового Яру; напрямок Терни в бік Лиману.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що щодня на цих ділянках ідуть важкі бої, але українські воїни тримаються і завдають ворогу величезних втрат.

"Тому я думаю, що ми стабілізуємо ситуацію найближчим часом і зробимо все, щоб підготувати війська для переходу до більш активних дій і перехопити ініціативу", - заявив Павлюк.

Він додав, що зараз ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.

 

 

Теги: #завдання #сухопутні_війська

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