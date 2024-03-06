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12:27 06.03.2024

Раді пропонують ухвалити в цілому законопроєкт про заборону РПЦ

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Раді пропонують ухвалити в цілому законопроєкт про заборону РПЦ

Парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні Російської православної церкви (РПЦ), повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Народні депутати на засіданні комітету розглянули і схвалили порівняльну таблицю до другого читання законопроєкту, до якого надійшло 1 200 поправок.

Як зазначається в пояснювальній записці, метою законопроєкту є захист національної та громадської безпеки, прав і свобод людини у сфері діяльності релігійних організацій і запобігання діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких розташований за межами України в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Законопроєкт пропонує заборонити російську православну церкву в Україні та діяльність усіх релігійних організацій, які афілійовані з РПЦ.

Законопроєкт також передбачає спрощену процедуру переходу релігійних громад.

Законопроєкт вносить зміни до законів України "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про оренду державного та комунального майна", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про Службу військового капеланства", до Кодексу адміністративного судочинства.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про заборону РПЦ 19 жовтня 2023 року.

 

Теги: #рпц #заборона

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