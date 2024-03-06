Окупанти атакували Суми вночі дронами, постраждали семеро осіб, пошкоджені 13 багатоповерхівок і 40 автомобілів

Семеро жителів міста Суми, зокрема 10-річна дитина, постраждали внаслідок російської атаки міста безпілотними літальними апаратами "Шахед" у ніч на середу, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

"6 березня 2024 року близько 1:00 ночі ворог атакував трьома БПЛА цивільні обʼєкти м. Суми. Семеро осіб постраждали, серед поранених 10-річний хлопчик. Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів", - ідеться в повідомленні.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Водночас начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів, що постраждали четверо дорослих та одна дитина, вони дістали переважно легкі травми. "Один "шахед" було збито на підльоті до міста, три – зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили. Слава Богу і нашим силам ППО… загиблих у нас немає. Але дуже багато постраждала інфраструктура", - сказав він в ефірі "Радіо Свобода".

Пошкоджені 13 багатоповерхових житлових будинків і майже 40 приватних автомобілів. "Тринадцять будинків - це багатоповерхівки, по яких влучила ударна хвиля, і близько 500 вікон та інших руйнувань, майже 40 автомобілів було знищено", - розповів голова обладміністрації.

За його словами, було організовано евакуацію мешканців із пошкоджених будинків, пожежі, що виникли, локалізували та загасили, постраждалим надали невідкладну медичну допомогу.

"Один "Шахед" був націлений на лікарню міську та районну, де перебували близько 400 хворих, зокрема 50 обмежених у русі. Допомогу там надали відповідні служби", - розповів Артюх.

За його словами, у місті в ніч на середу розгорнуто роботу 12 бригад, які протягом дня опікуватимуться відновленням пошкоджених будинків і ліквідацією наслідків обстрілів.

Як повідомляється на сторінці Сумської міської адміністрації у фейсбуці, вночі було завдано кілька ударів, один - по об'єкту критичної інфраструктури, два - по цивільних об'єктах.

"Було завдано декілька ударів, один – по об’єкту критичної інфраструктури, два – по цивільних об’єктах… Наразі (постраждалим - ІФ-У) надають допомогу, будматеріали, фіксують пошкодження. Усі охочі можуть звернутися до штабу з надзвичайної ситуації", - повідомив виконувач обов'язків міського голови секретар міської ради Артем Кобзар.

За його словами, на місці прильотів працюють фахівці департаменту інфраструктури міста, добровольчі формування, волонтери.

"Садочки та школи функціонують у штатному режимі. У садочку, де пошкоджені вікна, працюватимуть чергові групи", - повідомив Кобзар.