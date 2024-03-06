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07:36 06.03.2024

У Грузії проходять міжнародні військові навчання за участю НАТО "Троянський слід"-2024

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У Грузії проходять міжнародні військові навчання за участю НАТО "Троянський слід"-2024

У Грузії відбуваються міжнародні військові навчання спеціального призначення "Троянський слід"-2024, повідомляє Міністерство оборони країни і посольство США, інформує Грузия.Online 5 березня.

Зазначають, що протягом наступних двох тижнів збройні сили Грузії, США, країн-членів НАТО та країн-партнерів працюватимуть над покращенням співробітництва та координації в межах всесвітньої мережі партнерів і союзників.

"Грузія, беручи участь у навчаннях втретє, ще більше зміцнить свої оборонні спроможності та оперативну сумісність із країнами-членами НАТО. Навчаннями "Слідами Трої" керує європейське командування спеціальних операцій США", - йдеться в заяві посольства.

Крім грузинських і американських військових, у маневрах беруть участь військовослужбовці з Великої Британії, Іспанії, Польщі та Румунії. До навчань також долучаться резервісти територіальної оборони Міноборони Грузії та представники добровольчих організацій.

 

 

 

Теги: #нато #навчання #грузія

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