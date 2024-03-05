Прем'єр-міністр Болгарії Денков пішов у відставку

Глава уряду Болгарії Ніколай Денков подав у відставку, заявила Рада міністрів країни 5 березня, передає Радіо Свобода.

Зазначається, що відставка відбулася в рамках ротації партій "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" і "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія". Ротація мала відбутися 6 березня 2024 року.

"Це не політична гра, це дотримання даного слова, це вираження послідовності, чесної політичної гри і поваги до громадян", - сказав Денков.

За його словами, він мав очолювати уряд протягом дев'яти місяців, після чого цю посаду мала обійняти нинішня міністерка закордонних справ Марія Габріель.