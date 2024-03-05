Пошукові роботи на місці зруйнованої двоповерхової будівлі в Краматорську завершено

Пошукові роботи на місці зруйнованої 20 лютого двоповерхової будівлі в Краматорську завершено; людину, яка, імовірно, перебувала в будівлі, знайти не вдалося - її вважають безвісти зниклою, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"20 лютого відбувся ракетний обстріл міста, внаслідок якого було частково зруйновано двоповерхову будівлю на території одного з підприємств міста. За інформацією, під завалами може перебувати одна особа", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, пошукова операція тривала протягом двох тижнів. "Рятувальники розібрали 980 тонн зруйнованих конструктивних елементів будівлі. Розібрано 100% завалу, але чоловіка знайти не вдалося".

"Роботи завершено. Чоловік вважається безвісти зниклим", - повідомили в ДСНС.