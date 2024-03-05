Події

13:22 05.03.2024

Розпочався конкурс із відбору кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду, яких призначає президент України

1 хв читати
Розпочався конкурс із відбору кандидатів на посаду суддів Конституційного Суду, яких призначає президент України

Конкурсна комісія для здійснення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України, що призначаються президентом України, оголосила про початок конкурсного відбору, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що подати заявки на участь у конкурсі можуть громадяни України, які володіють державною мовою, досягли на день призначення 40 років, мають вищу юридичну освіту, стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, високі моральні якості та визнаний рівень компетентності.

При цьому суддя Конституційного Суду має відповідати критерію політичної нейтральності. Отже, на посаду не може бути призначено кандидата, який є членом політичної партії або іншої організації з політичними цілями, обраний на виборну посаду в органі державної влади чи місцевого самоврядування, або бере участь в організації чи фінансуванні політичної діяльності.

Приймання документів для участі в конкурсному відборі здійснюватиметься протягом 30 календарних днів, а саме з 2 березня до 31 березня 2024 року включно. Подання документів завершується 31 березня 2024 року о 24 годині.

Теги: #конкурс #ксу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:31 27.02.2024
"Укрзалізниця" подала на конкурс CEF проекти на EUR80 млн

"Укрзалізниця" подала на конкурс CEF проекти на EUR80 млн

19:19 06.02.2024
Корнієнко прогнозує відновлення конкурсів на держслужбу до осені, але процедура потребує низки змін

Корнієнко прогнозує відновлення конкурсів на держслужбу до осені, але процедура потребує низки змін

16:08 05.02.2024
Україна оголосила відбір трьох незалежних членів НР "Енергоатом"

Україна оголосила відбір трьох незалежних членів НР "Енергоатом"

18:23 20.12.2023
КС визнав неконституційними обмеження прав засуджених на довічне ув'язнення на короткочасні виїзди у зв'язку зі смертю близького родича

КС визнав неконституційними обмеження прав засуджених на довічне ув'язнення на короткочасні виїзди у зв'язку зі смертю близького родича

11:36 20.12.2023
Голова НАДС Алюшина виступає за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі

Голова НАДС Алюшина виступає за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі

18:27 01.12.2023
Термін подання заявок на посаду голови НАЗК продовжено до 22 грудня

Термін подання заявок на посаду голови НАЗК продовжено до 22 грудня

15:03 14.11.2023
Розпочато прийом документів для участі в конкурсі на посаду глави НАЗК - Немчінов

Розпочато прийом документів для участі в конкурсі на посаду глави НАЗК - Немчінов

15:32 12.11.2023
Дорадча група експертів з оцінювання кандидатів у судді КС провела перше засідання

Дорадча група експертів з оцінювання кандидатів у судді КС провела перше засідання

12:01 11.11.2023
Заявку на участь у конкурсі за право представляти Україну на Bett UK 2024 можна подати до 20 листопада - Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

Заявку на участь у конкурсі за право представляти Україну на Bett UK 2024 можна подати до 20 листопада - Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту

09:47 27.10.2023
Мінкультури оголосило про прийом документів на конкурс з обрання наглядової ради УКФ

Мінкультури оголосило про прийом документів на конкурс з обрання наглядової ради УКФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні судитимуть екснардепа Мураєва за підривну діяльність на користь РФ

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" знищено два російські танки та дев'ять бронемашин - Тарнавський

Унаслідок знищення російського "Сергея Котова" загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранено - ГУР

У Криму затримали 10 кримських татар за звинуваченням у нібито тероризмі - Лубінець

"Агенція оборонних закупівель" уперше придбає через Prozorro 20 тис. БПАК - Міноборони

ОСТАННЄ

В Україні судитимуть екснардепа Мураєва за підривну діяльність на користь РФ

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" знищено два російські танки та дев'ять бронемашин - Тарнавський

Унаслідок знищення російського "Сергея Котова" загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранено - ГУР

У Криму затримали 10 кримських татар за звинуваченням у нібито тероризмі - Лубінець

"Агенція оборонних закупівель" уперше придбає через Prozorro 20 тис. БПАК - Міноборони

Росія не відправить танки "Армата" в Україну через дорожнечу їх виробництва і можливі репутаційні втрати - британська розвідка

Хусити видаватимуть суднам дозволи на проходження через єменські води

Знищений корабель ЧФ РФ "Сергей Котов" охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ

Джефф Безос повернув собі титул найбагатшої людини у світі, обігнавши Ілона Маска

Держприкордонслужба України почала використовувати реєстр "Оберіг", щоб посилити протидію незаконному виїзду за кордон

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА