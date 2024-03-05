Події

07:19 05.03.2024

Нашестя перекоти-поля захлеснуло вулиці США

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Сильні вітри в Неваді та Юті нанесли величезну кількість перекоти-поля, спричинивши безлад на вулицях і в прилеглих будинках, повідомляє в понеділок BBC.

Національна метеорологічна служба випустила попередження для Невади, частини Аризони та Долини Смерті в Каліфорнії: очікується, що швидкість вітру сягатиме 56 км/год. У відеосюжеті, поширеному BBC, видно, як величезну кількість рослин перекотиполе несе вітром по дорогах і узбіччях, що створює відчутні перешкоди для автомобільного руху.

 

 

 

Теги: #сша #негода #вітер

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