Археологи в Єгипті розкопали частину великої статуї Рамзеса II

Спільна єгипетсько-американська археологічна місія виявила верхню частину величезної статуї царя Рамзеса II під час розкопок на південь від єгипетського міста Мінья, повідомило в понеділок міністерство туризму і старожитностей Єгипту, передає Reuters.

Вапняковий блок заввишки близько 3,8 метра зображає Рамзеса, який сидить, у подвійній короні та головному уборі, увінчаному королівською коброю, ідеться в заяві Бассема Джихада, глави єгипетської групи місії.

Дослідження підтвердили, що верхня частина статуї збігається з нижньою частиною, виявленою німецьким археологом Гюнтером Редером 1930 року, сказав Мустафа Вазірі, голова Вищої ради зі старожитностей Єгипту.

За словами Вазірі, місія розпочала очищення і підготовку блоку, щоб змоделювати, який вигляд матиме статуя, коли дві секції будуть об'єднані.

Розмір статуї разом з її нижньою частиною, яка була відкопана кілька десятиліть тому, сягає приблизно 7 метрів.

Місто Ель-Ашмунейн, розташоване на західному березі річки Ніл, було відоме в Стародавньому Єгипті як Хемну, а в греко-римську епоху було регіональною столицею Гермополіса Магна.