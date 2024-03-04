Суд призначив штраф громадянину, який намагався дати хабар командувачу ОСУВ "Одеса"

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на засіданні в понеділок, 4 березня, оголосила обвинувальний вирок громадянину, викритому під час спроби дати 200 тис. грн хабара командувачу ОСУВ "Одеса" за видачу окремого розпорядження для одержання дозволу на вилов біоресурсів у забороненій прикордонній зоні.

"Суд погодився з доводами прокурора САП і визнав особу винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Враховуючи повне визнання особою своєї вини, суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн, ще 340 тис. грн штрафу сплатить юридична особа, в інтересах якої діяв громадянин", - повідомляє пресслужба САП у телеграм-каналі.

Крім того, суд конфіскував 200 тис. грн неправомірної вигоди, переданої посадовій особі.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.