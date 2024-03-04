В Албанії відкрили першу базу НАТО на Західних Балканах

В Албанії розпочала роботу перша на Західних Балканах авіабаза НАТО: її розмістили на модернізованому військовому аеродромі в місті Кучова, повідомляє в понеділок агентство Associated Press.

За інформацією влади, колишня радянська авіабаза слугуватиме тренувальним майданчиком, також на ній розмістять винищувачі.

Прем'єр Албанії Еді Рама схвалив модернізацію старого аеродрому, який не використовували з 2005 року, назвав її внеском у безпеку регіону.

Після завершення церемонії відкриття на авіабазу приземлилися чотири винищувачі: по два F-16 і F-35 з Італії.

За даними агентства, НАТО вклала в реновацію бази приблизно 50 млн євро. Албанія вступила в НАТО 2009 року і є кандидатом на членство в ЄС.