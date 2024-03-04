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16:06 04.03.2024

Зеленський доручив забезпечити постраждалих від удару "Шахедом" в Одесі допомогою та за потреби житлом

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Зеленський доручив забезпечити постраждалих від удару "Шахедом" в Одесі допомогою та за потреби житлом

Президент України Володимир Зеленський доручив представникам місцевої влади в Одесі забезпечити постраждалих від удару "Шахедом" по житловому будинку необхідною допомогою і надати житло тим, хто його втратив.

"Провів щоденний селектор. Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль", - написав президент у телеграмі.

За словами Зеленського, також триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу.

"Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу", - зазначив він.

Як повідомлялося, у ніч на 2 березня російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Одесі. Кількість жертв удару сягнула 12 осіб. Пошуково-рятувальна операція завершилася ввечері 3 березня.

 

Теги: #одеса #постраждалі #зеленський

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