Розпочались навчання НАТО Nordic Response 2024 під егідою Норвегії за участю понад 20 тис. військовослужбовців

Навчання НАТО Nordic Response 2024, якими керує Норвегія, розпочалися в понеділок, у них беруть участь понад 20 тис. військових із 13 країн, включно з Фінляндією, повідомляє Associated Press (AP).

"Уперше Фінляндія візьме участь як член НАТО в навчаннях, присвячених колективній обороні різних регіонів Альянсу", - наводить AP витяги із заяви Сил оборони Фінляндії.

Зокрема, фінське командування відправило на Nordic Response 2024 4 тис. військових. Швеція, яка в лютому завершила отримання згоди від країн НАТО на вступ до Альянсу, направила на маневри 4,5 тис. осіб.

Nordic Response 2024 - частина найбільших із 1988 року навчань НАТО Steadfast Defender 24. Серед інших учасників Nordic Response 2024 - США, Британія, Бельгія, Канада, Данія, Франція, ФРН, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія. Половина задіяних сил належить до сухопутних військ, решта тренуватиметься на морі. За даними норвезького Міноборони, до маневрів залучили більш ніж 50 підводних човнів, фрегатів і корветів, десантних кораблів, а також понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морської розвідки і вертольотів.

Навчання мають тривати до 15 березня.

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере мають намір проінспектувати хід навчань 7 березня на півночі Норвегії.