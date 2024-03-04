У Києві середня температура повітря за зиму була вищою за кліматичну норму на 2,8°С

У столиці України середня температура повітря за зиму становила 0,3 °С, цей показник вищий за кліматичну норму на 2,8 °С, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Б. Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середня температура повітря за зиму становила 0,3 °С, що вище за кліматичну норму на 2,8 °С. Календарна зима 2023-2024 рр. стала третьою в рейтингу найтепліших зим у Києві з 1881 року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті ЦГО в понеділок.

Зазначено, що метеорологічна весна настала набагато раніше за календарні терміни (24 січня) через значно теплішу за звичайну погоду.

Крім цього, метеорологічна весна настала на 37 днів раніше, ніж у середньому за багато років, і це сталося в результаті стійкого переходу температури повітря через 0 °С у бік підвищення.

Загалом усі зимові місяці в Києві були теплішими за норму.

"Найбільше позитивне відхилення мав лютий - 5,2 °С. Загалом за зиму в столиці було зареєстровано 14 температурних рекордів. Найбільш холодним днем зими було 9 січня, коли температура опустилася до -15,8 ºС, а найтеплішим - 29 лютого, коли температура повітря піднялася до +12,1 ºС", - зазначають у ЦГО.

Цієї календарної зими випало 161 мм опадів, що становило 131% кліматичної норми.