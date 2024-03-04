У Дніпрі затримано російського агента, який передавав ворогові інформацію про радіолокаційні комплекси ЗСУ

Служба безпеки України затримала в Дніпрі місцевого жителя - агента військової розвідки РФ, який передавав ворогові дані про радіолокаційні комплекси ЗСУ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала в Дніпрі ще одного агента воєнної розвідки рф. Зловмисник розвідував місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на території регіону", - ідеться в повідомленні СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, спершу фігурант намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів ЗСУ. Ця інформація потрібна була окупантам, щоб спробувати "обійти" українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів.

"Також у разі отримання точних координат загарбники планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по українських станціях радіолокації", - уточнюється в повідомленні.

Ще одним завданням російського агента було вистежити основні траси, якими рухались автоцистерни з паливом у напрямку передової.

Співробітники СБУ викрили ворожого поплічника на початковому етапі його розвідувальної активності й установили його російського куратора - кадрового співробітника Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

За даними слідства, він дистанційно завербував жителя Дніпра в грудні 2023 року. Чоловік потрапив у поле зору ворога, оскільки викладав власні антиукраїнські пости в телеграм-каналі прокремлівських блогерів.

"Для виконання ворожих завдань зрадник об'їжджав місцевість на власному автомобілі й приховано фіксував українські об'єкти. Комунікацію з окупантами він підтримував через популярний месенджер", - ідеться в повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.