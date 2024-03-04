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10:21 04.03.2024

РФ використовує Китай і Туреччину для своїх інформоперацій, щоб перешкодити міжнародній підтримці України - ISW

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РФ використовує Китай і Туреччину для своїх інформоперацій, щоб перешкодити міжнародній підтримці України - ISW

Китай і Туреччина продовжують пропонувати свої власні переговорні платформи для врегулювання ситуації в Україні, а РФ використовує їх для проведення власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкодити подальшій міжнародній підтримці України, повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW) у понеділок.

"Російські офіційні особи продовжують неправдиво звинувачувати Україну й Захід у відсутності мирних переговорів між РФ і Україною, незважаючи на численні публічні російські заяви, які мають на увазі або прямо говорять, що Росія не зацікавлена в доброчесних мирних переговорах з Україною", - наголошується у зведенні.

ISW і далі вважає, що будь-які російські заяви, які мають на увазі, що РФ зацікавлена або завжди була зацікавлена в мирних переговорах, є дуже ймовірними спробами симулювати зацікавленість, щоб спонукати Захід до попереджувальних поступок стосовно українського суверенітету й територіальної цілісності й перекласти тягар переговорів на Україну й Захід.

Своєю чергою німецькі офіційні особи підтвердили, що РФ здійснює інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб утримати західні держави, зокрема Німеччину, від відправлення додаткової військової допомоги Україні. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 3 березня, що запис обговорення німецькими офіцерами теоретичних постачань ракет "Таурус" Україні, який просочився в мережу, є частиною "інформаційної війни", яку президент РФ Володимир Путін веде проти Заходу.

Аналітики зазначають, що російські чиновники скористалися аудіозаписом, щоб звинуватити Німеччину в плануванні удару по Керченському мосту й звинуватити НАТО в ескалації.

Водночас в ISW зауважують, що затримки допомоги Заходу, найімовірніше, зроблять енергетичну інфраструктуру України більш уразливою для ударів РФ.

"Російські війська завдали кілька масованих ударів по Україні в грудні 2023 року, січні й лютому 2024 року, що, ймовірно, змусило українські сили витратити значну кількість перехоплювачів. Українські офіційні особи наголосили, що Україна стикається з критичною нестачею ракет ППО, і, як повідомляється, офіційні особи США вважають, що цей дефіцит стане значнішим навесні та влітку 2024 року без подальшої допомоги Україні у сфері безпеки... Обмежені ефективні системи ППО, скорочення запасів зенітно-ракетних комплексів та російські ракетні й безпілотні удари, які тривають, імовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо протиповітряної оборони", - ідеться у зведенні.

Теги: #звіт #isw

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