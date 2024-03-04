Події

07:23 04.03.2024

Фінляндія вперше бере участь у спільних військових навчаннях НАТО

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Фінляндія вперше бере участь у спільних військових навчаннях НАТО

У понеділок, 4 березня, в північних частинах Фінляндії, Швеції та Норвегії починаються масштабні військові навчання "Nordic Response 24". Вони проходять з 4 до 15 березня під керівництвом Норвегії, повідомляє Yle.

Зазначається, що для Фінляндії це найбільш значуща участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії Оборонних сил, а також перший раз, коли Фінляндія як член НАТО відпрацьовує колективну оборону альянсу.

Nordic Response - це масштабні військові навчання на суші, на морі та в повітрі. У них візьмуть участь загалом близько 20 000 військовослужбовців із 14 країн. Фінляндію представлять близько 4 100 військовослужбовців.

Крім того, у навчаннях беруть участь понад 100 літаків із Фінляндії, Швеції, Норвегії та інших країн НАТО, в яких задіяні винищувачі, літаки-дозаправники, транспортні літаки і літаки спостереження, а також різні вертольоти.

 

 

 

Теги: #нато #навчання #фінляндія

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