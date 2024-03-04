У Гаїті озброєні банди напали на в'язницю і випустили чотири тисячі ув'язнених

У Гаїті озброєні банди влаштували перестрілки з правоохоронцями, штурмували в'язницю в столиці та випустили 4 тис. ув'язнених, унаслідок чого загинуло приблизно 10 осіб, повідомляє BBC News.

Зазначається, профспілка поліції Гаїті звернулася до військових із проханням допомогти зміцнити в'язницю, але пізно ввечері в суботу комплекс було взято штурмом. Серед тих, хто втік із в'язниці, були члени банди, обвинувачені в убивстві президента Жовенеля Моїза 2021 року.

Насильство в Гаїті, найбіднішій країні Америки, останніми роками посилилося. Банди, які прагнуть повалити прем'єр-міністра Аріеля Анрі, контролюють 80% Порт-о-Пренса.

Як пише BBC News, у січні ООН заявила, що торік жертвами бандитського насильства на Гаїті, включно з убивствами, пораненнями і викраденнями, стали понад 8400 осіб, що більш ніж удвічі перевищує кількість, яка спостерігалася у 2022 році.