Трамп доручив реконструювати "Алькатрас" і знову відкрити там в'язницю

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп доручив реконструювати будівлю історичної в'язниці на острові Алькатрас біля узбережжя Сан-Франциско і повернути їй первісне призначення.

"Сьогодні я доручаю Федеральному бюро в'язниць, міністерствам юстиції та внутрішньої безпеки, а також ФБР знову відкрити - в істотно перебудованому і розширеному вигляді - в'язницю "Алькатрас", щоб ув'язнити туди найбезжалісніших і найжорстокіших злочинців країни", - написав Трамп у соціальній мережі Х.

Федеральну в'язницю на острові Алькатрас відкрили в 1934 році. Триповерховий корпус включав чотири основні блоки камер. Розмір приміщень становив 2,7 на 1,5 м і 2,1 м у висоту.

Однак уже в березні 1963 року в'язницю довелося закрити. Головною причиною такого рішення стала висока вартість утримання в'язнів, а також ремонтних робіт. Через те, що будівля розташована на острові, витрати на реконструкцію та поточний ремонт становили від 3 до 5 млн доларів - майже втричі вищі, ніж у будь-якій іншій федеральній в'язниці.

Зараз це популярна туристична визначна пам'ятка Сан-Франциско, яку щорічно відвідують близько 1,5 млн осіб.