Лікар Саакашвілі вважає, що екс-президента повертати до в'язниці не можна, йому необхідне лікування у багатопрофільній клініці

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі не можна відправляти до в'язниці, а треба лікувати у багатопрофільній цивільній клініці, заявив у вівторок його особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе.

Кіпшидзе зазначив, що рішення про переведення екс-президента зі шпиталю в Горі, ймовірно, до Руставської в'язниці було ухвалено Мін'юстом на підставі висновку одного з лікарів шпиталю.

"Я не знаю, хто з лікарів підписав довідку про стан здоров'я Саакашвілі, але підписувати таку довідку було не можна. Саакашвілі наразі є хворим середньої тяжкості, і його в жодному разі не можна повертати до в'язниці. Кілька годин тому він отримав чергову стресову травму , яка може дуже негативно вплинути на його здоров'я", - сказав Кіпшидзе.

Він зазначив, що поширюється вкрай тривожна інформація про готовність Саакашвілі розпочати чергове голодування.

"Цього не можна допустити, оскільки ми можемо втратити Міхеіла. Я вимагаю перевести його на лікування в багатопрофільну цивільну клініку або за кордон", - сказав Кіпшидзе.

За його словами, після інциденту ввечері у понеділок, коли Саакашвілі знепритомнів у палаті, Кіпшидзе не впускають у госпіталь.

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.