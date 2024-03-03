Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів

Окупанти за день обстріляли з різних видів зброї 8 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 100 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація в Телеграм-каналі станом на 21.00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - зазначається в повідомленні.

За даними ОВА, обстрілу з мінометів зазнали Хотінська (7 вибухів) і Юнаківська громади (3 вибухи).

У Краснопільській громаді зафіксовано обстріли зі ствольної артилерії (15 вибухів) і FPV-дрона (5 вибухів).

У Середино-Будській громаді були мінометні обстріли (13 вибухів) і пуски ракет НАР із літака (4 вибухи).

У Великописарівській громаді росіяни скинули 37 мін, а також здійснили гранатометний обстріл (18 вибухів).

В Есманській громаді зафіксовано пуск ракет НАР із літака (8 вибухів).

На території Білопільської громади сталися удар FPV-дрона (1 вибух), танкові обстріли (9 вибухів) і обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи).

Крім того, по Шалигинській громаді ворог ударив із міномета (2 вибухи) і ствольної артилерії (5 вибухів).