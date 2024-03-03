Окупанти за день 11 разів обстріляли Нікопольський район з артилерії та дронів-камікадзе

Російські окупанти за день 11 разів обстріляли Нікопольський район з артилерії і дронів-камікадзе, внаслідок чого постраждала жінка, зафіксовано руйнування, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак станом на 18:30 неділі.

"Артобстріли і дрони-камікадзе. Сьогодні Нікопольщина пережила 11 ворожих атак. Били росіяни по районному центру. А ще по Марганецькій та Покровській сільській громадах. В останній є постраждала. Це 51-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома", - написав він у телеграм-каналі.

За даними очільника ОВА, загалом агресор пошкодив 13 приватних будинків і стільки ж господарських будівель. Ще 2 - знищив. Пошкодив 4 авто: легкове та вантажні. Зачепив лінію електропередачі.

"На решті територій Дніпропетровщини було тихо", - додав Лисак.