Події

19:02 03.03.2024

Померла жінка, яка постраждала від атаки РФ на Одесу 23 лютого

1 хв читати
Померла жінка, яка постраждала від атаки РФ на Одесу 23 лютого

В Одесі в лікарні померла жінка, яка постраждала від російської дронової атаки 23 лютого 2024 р., повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого 2024 р. сьогодні, на жаль, померла в лікарні. Увесь період перебування в медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона перебувала в блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе...Одеситці був 61 рік", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни атакували Одеську область 23 лютого ударними дронами типу "Shahed-131/136". Один із уражених над морем дронів, упавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування та пожежу. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого.

 

 

 

Теги: #рф #одеса #вбивство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 03.03.2024
В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

19:10 03.03.2024
Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

19:04 03.03.2024
В Одесі з-під завалів дістали тіло десятирічного хлопчика

В Одесі з-під завалів дістали тіло десятирічного хлопчика

14:29 03.03.2024
Зеленський: в Одесі триває рятувальна операція, під завалами ще можуть перебувати діти

Зеленський: в Одесі триває рятувальна операція, під завалами ще можуть перебувати діти

11:38 03.03.2024
Під завалами будинку в Одесі можуть перебувати ще 4 людини - ДСНС

Під завалами будинку в Одесі можуть перебувати ще 4 людини - ДСНС

10:14 03.03.2024
В Одесі під завалами виявлено тіло немовляти – ОВА

В Одесі під завалами виявлено тіло немовляти – ОВА

08:50 03.03.2024
В Одесі в неділю оголошено жалобу за загиблими від російської атаки

В Одесі в неділю оголошено жалобу за загиблими від російської атаки

08:44 03.03.2024
До дев'яти збільшилася кількість жертв російської атаки Одеси безпілотниками

До дев'яти збільшилася кількість жертв російської атаки Одеси безпілотниками

07:18 03.03.2024
ЗС України ліквідували російську техніку на таврійському напрямку

ЗС України ліквідували російську техніку на таврійському напрямку

00:37 03.03.2024
Санду про атаку Одеси: затримка додаткової допомоги Україні ставить під загрозу ще більше життів

Санду про атаку Одеси: затримка додаткової допомоги Україні ставить під загрозу ще більше життів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

В Одесі з-під завалів дістали тіло десятирічного хлопчика

Окупанти завдали авіаудару по центру Курахового, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 16 жителів поранено

Зеленський: в Одесі триває рятувальна операція, під завалами ще можуть перебувати діти

ОСТАННЄ

Окупанти за день 11 разів обстріляли Нікопольський район з артилерії та дронів-камікадзе

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ЗВУК ВИБУХУ. ПОВІДОМЛЯЛОСЯ ПРО ЗАГРОЗУ ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У МЗС Словенії вважають необхідною реформу Радбезу ООН через рекордну кількість конфліктів у світі за останні 100 років

Окупанти атакують дронами Берислав і села на правому березі Дніпра в Херсонській області

В Івано-Франківську затримано групу хуліганів, які нападали на перехожих із газовими балончиками

Піротехніки ДСНС знешкодили авіабомбу, що впала в Торецьку на подвір'я приватного будинку

Окупанти завдали авіаудару по центру Курахового, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 16 жителів поранено

Кількість поранених унаслідок обстрілу Покровська збільшилася до трьох осіб, 1800 абонентів залишилися без газу

У Польщі автомобіль виїхав на тротуар, постраждали 20 осіб, серед них 6 українців

Випущена росіянами в напрямку Одеської області ракета втратила бойову здатність над морем - Сили оборони півдня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА