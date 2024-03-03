Померла жінка, яка постраждала від атаки РФ на Одесу 23 лютого

В Одесі в лікарні померла жінка, яка постраждала від російської дронової атаки 23 лютого 2024 р., повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого 2024 р. сьогодні, на жаль, померла в лікарні. Увесь період перебування в медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона перебувала в блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе...Одеситці був 61 рік", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни атакували Одеську область 23 лютого ударними дронами типу "Shahed-131/136". Один із уражених над морем дронів, упавши на будівлю підприємства в прибережній зоні Одеси, спричинив руйнування та пожежу. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого.