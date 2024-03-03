Події

14:24 03.03.2024

Випущена росіянами в напрямку Одеської області ракета втратила бойову здатність над морем - Сили оборони півдня

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Ворог атакував Одеську область у неділю опівдні, ракета Х-31П втратила бойову здатність над морем, повідомили Сили оборони півдня.

"Ворог атакував Одеську область. Близько полудня з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, в напрямку південних районів області випустив ракету Х-31П. Ракета втратила бойову здатність над морем", - зазначається в повідомленні.

"Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи та розвідуючи системи протиповітряної оборони", - наголосили в Силах оборони півдня.

Там також закликали бути уважними і свідомими, у разі попередження про небезпеку переходити в укриття. 

Теги: #ракета #південь #сили_оборони

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