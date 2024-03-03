Події

13:57 03.03.2024

Найближчими днями в Києві та області мінлива хмарність, 6 березня місцями невеликий дощ із мокрим снігом

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Найближчими днями в Києві та області мінлива хмарність, 6 березня місцями невеликий дощ із мокрим снігом

У понеділок, 4 березня, в Київській області та столиці мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

В області в понеділок температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла, у Києві - вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

У вівторок і середу, 5-6 березня, в регіоні хмарно з проясненнями, без опадів, лише вдень 6 березня подекуди невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 5 березня 5-10° тепла, 6 березня 0-5° тепла, у Києві - вночі близько 0°; вдень 5 березня 6-8° тепла, 6 березня 1-3° тепла.

У четвер і п'ятницю, 7-8 березня, у столиці та області без опадів.

У Київській області температура вночі 7 березня від 2° тепла до 3° морозу, 8 березня 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла. У Києві - вночі 7 березня 0-2° морозу, 8 березня 3-5° морозу; вдень 2-4° тепла.

Теги: #погода #прогноз #область #київ

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