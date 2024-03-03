Події

13:31 03.03.2024

Унаслідок нічного обстрілу Понятівки Херсонської області загинув чоловік - ОВА

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У ніч на неділю російські окупанти обстріляли с Понятівка Дар'ївської громади в Херсонській області, в результаті загинув чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Цієї ночі окупанти вкрили вогнем село Понятівка Дар'ївської громади. На жаль, травми, несумісні з життям, дістав чоловік 1966 року народження. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники", - написав Прокудін у телеграм-каналі в неділю.

Теги: #херсонська_область

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