Унаслідок нічного обстрілу Понятівки Херсонської області загинув чоловік - ОВА

У ніч на неділю російські окупанти обстріляли с Понятівка Дар'ївської громади в Херсонській області, в результаті загинув чоловік, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Цієї ночі окупанти вкрили вогнем село Понятівка Дар'ївської громади. На жаль, травми, несумісні з життям, дістав чоловік 1966 року народження. Його тіло з-під завалів дістали рятувальники", - написав Прокудін у телеграм-каналі в неділю.