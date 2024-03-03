Унаслідок обстрілу Осокорівки Херсонської області постраждали двоє поліцейських

Окупанти кілька разів обстріляли с. Осокорівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок ворожих ударів двоє поліцейських дістали поранення, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Російські військові кілька разів атакували Осокорівку. Гатили з артилерії, використовували дрони-камікадзе типу "FPV" та ударні безпілотники. Унаслідок ударів поранень дістали двоє поліцейських", - ідеться в повідомленні Нацполіції в неділю.

Також уточнюється, що за добу внаслідок артилерійського обстрілу в Станіславі загинув 53-річний чоловік, у Херсоні постраждала 79-річна жінка.