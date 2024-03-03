Окупанти за добу обстріляли 18 н.п. Херсонської області, є жертва і поранений, пошкоджено поштове відділення

Російські окупаційні війська за добу обстріляли 18 н. п. Херсонської області, є жертва і поранений, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема поштового відділення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби противник обстрілював Новоолександрівку, Станіслав, Берислав, Дніпровське, Кізомис, Золоту Балку, Білозерку, Новоберислав, Осокорівку, Гаврилівку, Томину Балку, Придніпровське, Інженерне, Антонівку, Садове, Янтарне, Понятівку, Олександрівку, Республіканець, Тягинку та місто Херсон.

Прокудін зазначив, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

Також у Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено поштове відділення.

Крім того, внаслідок ворожих атак у населених пунктах області влучали в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та магазин. Також пошкоджено автомобілі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення", - підсумував очільник ОВА.