У Придністров'ї ФСБ вербує українців

Представники ФСБ РФ вербують громадян України, які незаконно перетнули кордон із "Придністровською Молдавською Республікою", повідомляє Центр національного спротиву.

За даними центру, з українців, які незаконно перетнули кордон, росіяни намагаються витягти інформацію про військові об'єкти та облаштування ділянки кордону України з "ПМР".

Також їх схиляють до роботи позаштатними співробітниками та інформаторами на постійній основі, в іншому разі погрожують повернути назад в Україну.

"Такі ворожі дії демонструють, що "ПМР" позбавлена суб'єктності та є фактично територією, окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати "республіку" незалежно від законності шляху відбору", - наголосили в Центрі.