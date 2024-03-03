Росіяни за день 17 разів обстріляли прикордоння Сумщини

Росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області впродовж дня 2 березня, внаслідок чого зафіксовано 60 вибухів, повідомила Сумська ОВА.

Так, обстрілу зазнали 9 громад області, а саме Хотинська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська.

Зокрема, у Юнаківській здійснено скидання ВОГ із БПЛА (6 вибухів). По Есманьській ворог бив із мінометів (3 вибухи). Також відбулося скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух). У Великописарівській зафіксовано скидання ВОГ із БПЛА (1 вибух) та мінометний обстріл (4 вибухи). На Середино-Будську росіяни скинули 9 мін. У Миропільській здійснено скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи). У Білопільській відбулося скидання ВОГ із БПЛА (5 вибухів) та артобстріл (3 вибухи). По Краснопільській ворог вдарив з артилерії (13 вибухів). У Зноб-Новгородській був мінометний обстріл (2 вибухи). На територію Хотинської росіяни скинули 10 мін.