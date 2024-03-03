Санду про атаку Одеси: затримка додаткової допомоги Україні ставить під загрозу ще більше життів

Президент Молдови Майя Санду вважає, що чергова атака російських безпілотників житлового будинку в Одесі говорить про терміновість додаткової допомоги Україні, а затримка її ставить під загрозу ще більше життів.

"Ще одна атака російського безпілотника в Одесі забрала життя людей, служачи суворим нагадуванням про те, що Україні терміново потрібна додаткова допомога", - написала Санду у соцмережі Х.

Президент Молдови зазначила, що "щодня має значення, і затримка допомоги ставить під загрозу життя ще більшу кількість невинних людей".