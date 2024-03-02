Ізраїль підтримав угоду про припинення вогню у Газі, далі рішення за ХАМАС

Ізраїль схвалив попередній текст угоди про припинення вогню в Секторі Газа та звільнення заручників, тепер до цього ж мають дійти бойовики ХАМАС, передає Associated Press (АР).

Повідомляється, що міжнародні посередники тижнями працювали над тим, щоб досягти угоди про зупинення бойових дій перед початком священного місяця Рамадан для мусульман, яке очікується приблизно 10 березня. Угода, ймовірно, також дозволить допомогти сотням тисяч жителів на півночі Сектору Газа, яким через бойові дії загрожує голод.

Associated Press з посиланням на слова високопосадовця адміністрації США повідомило, що за день до переговорів Ізраїль "більш-менш прийняв" угоду, яка включає шеститижневе припинення вогню, а також звільнення бойовиками ХАМАС заручників, які вважаються вразливими, включаючи хворих, поранених, літніх людей та жінок.

"Поки що м'яч на полі ХАМАС, і ми продовжуємо наполягати на цьому якнайсильніше", - додав представник адміністрації США.

Офіційні особи з Ізраїлю та ХАМАС поки що цю інформацію не коментували. А за словами високопосадовця єгипетського чиновника виданню, посередники Єгипет і Катар, як очікується, отримають відповідь від ХАМАС вже в ході запланованих на 3 березня переговорів у Каїрі.