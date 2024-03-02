У постраждалі від нічної дронової атаки Одеси будинки повернули опалення.

"У будинки одеситів, які через нічну дронову атаку залишилися без тепла, повернуто опалення. Зокрема, і в будинок, у якому сталося обвалення одного крайнього під'їзду", - ідеться в телеграм-каналі "Одеса. Офіційно".

Зазначається, що поки залишилося кілька квартир у найбільш пошкодженій частині будівлі, де все ще немає тепла. Там працюють фахівці.

Наразі кілька будинків залишаються без газопостачання.

"Ми все відновимо. Але неможливо повернути людські життя. Не повернути трирічного Марка, не повернути матір із малюком, якого вона притискала до себе, - і ми це побачили, коли їх знайшли. росіяни мають відповісти за свої злочини", - цитують слова мера Одеси Геннадія Труханова.