Генштаб ЗС України: За добу відбулося 70 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки окупантів, на авдіївському - 14

Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень, найактивнішими бойові дії були на новопавлівському (відбито 22 атаки окупантів), авдіївському (14 атак), бахмутському (11) напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з огляду на обстановку на 18:00 суботи.

"Загалом ворог завдав 1 ракетного та 48 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 150 населених пунктів України.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Авіаційного удару завдано в районі населеного пункту Свеса Сумської області.

Як повідомляється, на куп'янському напрямку ворог 4 рази атакував позиції Сил оборони неподалік населеного пункту Табаївка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів біля населеного пункту Берестове Харківської області.

"На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляється, на бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника у населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Сєверне Донецької області.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Георгіївка, Водяне, Урожайне та Богоявленка Донецької області", - інформує Генштаб.

На оріхівському напрямку російські окупанти провели одну безуспішну атаку біля населеного пункту Роботине Запорізької області. Завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Противник здійснив 1 безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - зазначається в повідомленні Генштабу.