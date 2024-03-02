Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольського району пошкоджено 16 приватних будинків, 12 госпбудівель та інші ушкодження

Російські війська в суботу обстрілювали Нікопольський район, Червоногригорівську та Марганецьку громади, внаслідок чого пошкоджено 16 приватних будинків, 12 госпбудівель, газопроводи, лінії електропередачі тощо, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Протягом дня під ворожими ударами була Нікопольщина. Агресор цілив дронами-камікадзе та артилерією. Постраждали райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, пошкоджено 16 приватних будинків, 12 господарських будівель, авто, теплиці, газопроводи, лінію електропередачі. Також пошкоджено транспортне підприємство і два десятки сонячних панелей.

Постраждали двоє людей, підтвердив також Лисак.

Обстеження уражених територій триває. Наслідки уточнюються, додав він.

Як повідомлялося, унаслідок артилерійського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області поранено двох жінок, повідомляє пресслужба Національної поліції.