Події

19:02 02.03.2024

Сили оборони збили черговий ворожий Су-34

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Сили оборони збили черговий ворожий Су-34

Повітряні сили ЗСУ підтверджують ліквідацію Силами оборони чергового російського літака бомбардувальника Су-34.

"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, лише один", - наводить пресслужба повітряного командування слова командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Раніше в командуванні повідомляли про бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 і Су-35.

У Повітряному командуванні наголосили на потребі України в більшій кількості систем і зброї.

 

 

 

Теги: #ліквідація #літаки #ворог

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