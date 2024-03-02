Міноборони України випробовує спеціальні "плавучі бронежилети" для спецпідрозділів

Міністерство оборони України розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-морських сил та інженерних військ ЗСУ, повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що особливість такого бронежилета полягає в тому, що під час контакту з водою спеціальний модуль реагує і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

"У Міноборони надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів. Головне завдання - вберегти життя військовослужбовців у воді. Адже ми розуміємо, яку вагу на собі носить боєць, особливо коли йдеться про спецпризначенців", - наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводу матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників. Планується, що такі модулі можна використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

"Наразі кілька зразків таких "плавучих бронежилетів" ми передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, ми перейдемо до лабораторних випробувань", - сказав Половенко.