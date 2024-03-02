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10:45 02.03.2024

Сирський за результатами роботи на Східному фронті: було ухвалено всі необхідні рішення щодо забезпечення резервами та обладнанням

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Сирський за результатами роботи на Східному фронті: було ухвалено всі необхідні рішення щодо забезпечення резервами та обладнанням

За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників було ухвалено всі необхідні рішення щодо забезпечення резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. У випадках, коли командир не знає обстановки, а дії створюють загрозу життю і здоров'ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами роботи на Східному фронті.

"Продовжую працювати на Східному фронті. Протягом трьох днів цілком стало зрозуміло, чому за однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням і військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки і тримати позиції, а іншим - ні. Насамперед це залежить від командира бригади, рівня його підготовки, досвіду, здатності ухвалювати адекватні та виважені рішення і розуміння всієї повноти відповідальності за виконання поставлених завдань і за життя та здоров'я своїх підлеглих", - написав він у Telegram-каналі.

Сирський наголосив, що велике значення відіграє рівень підготовки та злагодженості штабу бригади, через який командир здійснює свої повноваження.

"Тому в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, я відправив групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги. За результатами заслуховування командирів бригад та їхніх заступників було ухвалено всі необхідні рішення щодо забезпечення резервами, боєприпасами, БПЛА та іншим обладнанням. В окремих випадках, коли командир не знає обстановки, а дії та команди безпосередньо створюють загрозу життю і здоров'ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", - заявив він.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ відзначив дії військовослужбовців 54 ОМБр, які точним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, бійців 25 опдбр і 47 ОМБр у боях за Орлівку та Бердичі, а також воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак у районі Новомихайлівки.

"Відзначаю як позитив заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв і переміщення в тил для відновлення боєздатності. Таким чином, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою", - зазначив Сирський.

 

Теги: #війна #зсу #сирський

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