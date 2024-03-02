Зеленський: нам потрібно більше ППО від партнерів

Україні необхідно більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити цивільне населення, заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи наслідки нічної атаки російських БпЛА по українських містах.

"Нам потрібно більше ППО від партнерів. Слід посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО - це те, що зберігає життя", - написав Зеленський у телеграм-каналі вранці в суботу.

Він зазначив, що в Одесі триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання БпЛА в житловий будинок.

"Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Усі служби на місці. Людям надається вся необхідна допомога", - наголосив президент.