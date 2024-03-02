В Одесі з-під завалів багатоповерхівки дістали живу людину

В Одесі з-під завалів під'їзду 9-поверхового житлового будинку рятувальники дістали людину, яка вижила, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у суботу.

"Щойно рятувальникам з-під завалів вдалося дістати чоловіка. На щастя, живий! У момент влучання ворожого дрона він попередньо перебував у підвалі. Чоловік при свідомості, зараз його оглядають медики", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляє Кіпер, пошуково-рятувальні роботи тривають.