Події

08:47 02.03.2024

Триває ліквідація наслідків ворожого удару по житловому будинку в Одесі

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Триває ліквідація наслідків ворожого удару по житловому будинку в Одесі

За попередніми даними, в результаті нічного удару росіян, зруйновано 18 квартир дев'ятиповерхового житлового будинку, повідомляє в суботу ДСНС України.

"З-під завалів рятувальники вивільнили тіла 2 загиблих осіб. Попередньо, постраждали 8 осіб, із них 1 дитина, 4 жителів вдалося врятувати. Пожежники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

На місці проводяться першочергові аварійно-рятувальні роботи в безперервному режимі, до яких від ДСНС залучено 92 особи та 21 од. техніки, а також кінологи від волонтерської організації.

Вибухом також пошкоджено поруч розташовану будівлю бойлерної, внаслідок чого без теплопостачання залишилося 11 багатоквартирних житлових будинків. Визначено місце для тимчасового розселення мешканців. Додатково розгорнуто пункти обігріву та надання психологічної допомоги. Понад 100 осіб отримали допомогу від психологів ДСНС.

Волонтерськими організаціями із залученням представників Червоного хреста організовано харчування.

 

 

 

Теги: #атака #одеса #наслідки

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