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08:27 02.03.2024

Сили оборони знищили 14 БПЛА типу "шахед", які атакували Україну, і один Су-34

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Сили оборони знищили 14 БПЛА типу "шахед", які атакували Україну, і один Су-34

Сили оборони України в ніч на 2 березня знищили 14 ударних БПЛА типу "Shahed", спрямованих із районів Приморсько-Ахтарська і Курська (РФ), повідомляють Повітряні сили (ПС) Збройних сил України (ЗСУ).

"У ніч на 2 березня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з ТОТ Херсонської та Донецької обл. і 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" - райони пусків Приморсько-Ахтарськ - РФ, Балаклія - Крим", - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, у результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

На жаль, унаслідок влучень і падіння уламків в Одеській і Харківській областях є загиблі та постраждалі. Співчуття рідним і близьким...

Уточнюється, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також у п'ятницю, 1 березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.

 

 

 

Теги: #бпла #повітряні_сили #збиття

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