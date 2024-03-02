В Одесі після нічної атаки обвалилася частина багатоповерхівки, пошкоджено інженерні мережі

В Одесі через атаку дронів пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, частина одного з будинків обвалилася, повідомляє в суботу вночі мерія Одеси.

"Чергова терористична атака на мирно спляче місто. Густонаселений район. Тут просто жах. На місці працюють рятувальники, муніципальні та аварійні служби. Ведуться розбори завалів", - сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Він уточнив, що наразі відомо про одного загиблого, це "молода людина".

"Постраждалим надається медична допомога", - сказав Труханов.

Також пошкоджено інженерні мережі та котельню, прилеглі будинки відключено від опалення.