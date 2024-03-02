Внаслідок нічного удару по Великому Бурлуку загинув мирний житель

Російські окупаційні війська близько 00:10 завдали удару, ймовірно, безпілотником Shahed по приватному житловому будинку в с.Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області, загинув мирний житель повідомляє відділ комунікацій головного управління Нацполіції в Харківській області.

"Внаслідок влучення ворожого безпілотника будинок загорівся. З-під завалів витягли загиблого 76-річного господаря будинку. Будинок повністю зруйнований. З сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали жінку похилого віку", - йдеться в повідомленні в Телеграм.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.